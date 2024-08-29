淨利首破5百億！手機與智慧汽車零件業績佳 華為上半年銷售收入創2020年來新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 17:04

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中國科技巨頭華為今 (29) 日公佈今年上半年財報，收入和淨利大幅成長，主要受惠於智慧手機銷售強勁，加上該公司智慧汽車業務也表現良好。該公司今年前 6 月銷售收入年增 34.3% 至 4175 億人民幣(約 1.9 兆台幣)，創下自 2020 年來最高紀錄。

華為今年上半年淨利成長 18% 至 549 億人民幣 (約 2500 億台幣)，首度突破 500 億大關。

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華為輪值董事長徐直軍在記者會上表示：「集團整體經營狀況符合預期。我們將貫徹全流程『高品質』的公司策略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建立繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。」

華為並未提供各部門的獲利明細，但華為發言人稱智慧手機和 PC 等主要業務及智慧汽車零件部門表現強勁。

根據 Canalys 數據，今年上半年華為手機在中國市場出貨量年增 55.2% 至 2220 萬支，市佔率為 16.1%，連 3 個季位列前五，今年次季在中國市場共出貨 1060 萬支，年增率 41%，是前五名中增速最快的廠商，並以 15% 市佔率排名第四。

Mate60 系列、Pura70 系列以及 MateX5 摺疊手機帶動華為手機在高階市場的表現。今年上半年，華為手機在 600 美元 (約 1.93 萬台幣) 以上的市佔率，從去年同期的 16.3% 上升至 28.3%，出貨量年增 84.4%。

在摺疊機市場上，華為的市佔率則為 55.9%，出貨量年增 115.1%。

鴻蒙生態方面，根據 Canalys 數據，今年上半年搭載鴻蒙作業系統的手機出貨量年增 66.7%，市佔率提升至 17.2%，在整個產業中排名第二，僅次於 Android。

PC 和平板方面，自 2023 年以來，華為平板電腦出貨持續增長，市佔率從去年 23% 升至今年上半年的 28%，並在今年上半年超越蘋果，位居中國平板電腦市場之首。

自 2023 年以來，華為在中國市場的 PC 出貨量恢復成長，今年上半年市佔率成長至 12%。

汽車方面，華為車 BU 在今年上半年首次實現獲利，包括問界、智界、享界和尊界在內的鴻蒙智行銷量達 19.4 萬輛，佔據了市場銷量的 2%，其中 AITO 是市場的主力軍，銷量達 18.1 萬輛，年增率 679.5%。暢銷車款問界 M9 和 M7 是推動銷量成長的核心動力，旗艦車款問界 M9 的銷量亦達 5.9 萬輛，問界 M7 銷量更超過 11 萬輛。