華為「開源」策略奏效 營收再回8,000億元大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-01 10:10

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中國華為周一（31 日）發布 2024 年業績報告，經營符合預期，全球銷售收入為 8,621 億元人民幣（下同），激增 22.4%，淨利潤 626 億元，下滑 28%。

據《界面新聞》報導，這是華為時隔四年營收再度回到 8,000 億元大關，也是近八年來最高營收增速。華為輪值董事長孟晚舟表示，2024 年經營結果符合預期。

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分業務來看，華為旗下五大業務均在 2024 年實現正增長：

ICT 基礎設施業務營收 3,699.03 億元，增長 4.9%。

終端業務營收 3,390.06 億元，驟增 38.3%。

雲端運算業務營收 385.23 億元（僅包含外部收入），成長 8.5%。

數位能源業務營收 686.78 億元，增加 24.4%。

智慧汽車解決方案業務營收 263.53 億元，暴增 474.4%。

在過去五年制裁背景下，「補鏈」與「開源」是華為持續不變的兩大生存主題，華為也為此展開有史以來最大力度研發投入。2024 年華為研發經費達 1,797 億元，約佔全部收入 20.8%，近十年研發經費總計超過 1.249 兆元。

從這份財報來看，「開源」策略的成效正在顯現。

「開源」即拓寬收入來源。由於缺乏晶片供應，華為智慧手機市場的市佔率一度滑落至谷底。為此，華為在 2021 年開闢智選車業務，意在把賣手機的業務經驗複製到汽車行業，通過賣車補足手機收入下滑缺口。

除了汽車業務，數位能源、政企數位化、雲端運算等業務也都在過去幾年實現高速增長，成為新的收入貢獻主力。尤其是針對醫療、金融、交通、能源等行業密集成立軍團的政企業務。華為揭露的最新數據顯示，2024 年華為中國區政企業務收入增長超過 25%。