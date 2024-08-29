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〈焦點股〉iPhone16旗艦機將登場 玉晶光、大立光強打蘋果光

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 12:23

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玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將在 9 月 10 日發表並登場，光學元件大廠玉晶光 (3406-TW) 股價今 (29) 日爆發逾 4000 張大量突破盤整區一度登上季線，中場後大立光 (3008-TW) 也開高走高上揚到 3170 元，漲幅達 5%。

玉晶光股價的大力衝高，除已跌深的因素之外，其高階潛望式手機鏡頭推進順利，在第三季進入出貨旺季，將對營收及獲利進行高度加值的效果。而大立光 2024 年 7 月營收重新站上 50 億元大關達 54 億元，月增 34.48%，年增 55%，也爲連續 12 個月營收年成長；2024 累計 1-7 月營收 277.33 億元，年增 33.1%；大立光在 8 月的出貨動能估將不遜於 7 月。


玉晶光 2024 年上半年營收爲 102.23 億元，毛利率 36.73%，年增 5.99 個百分點，稅後純益爲 20.87 億元，年增 4.98 倍，每股純益 18.51 元。

而大立光 2024 年上半年營收 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益爲 79.49 元。

法人在 AI 的題材之外，目前鎖定蘋果概念股，如蘋果 PCB 供應鏈的華通 (2313-TW) 昨日獲投信買超 4060 張，自營商買超 3000 張。

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