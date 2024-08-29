〈焦點股〉iPhone16旗艦機將登場 玉晶光、大立光強打蘋果光

美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將在 9 月 10 日發表並登場，光學元件大廠玉晶光 ( 3406-TW ) 股價今 (29) 日爆發逾 4000 張大量突破盤整區一度登上季線，中場後大立光 ( 3008-TW ) 也開高走高上揚到 3170 元，漲幅達 5%。

玉晶光股價的大力衝高，除已跌深的因素之外，其高階潛望式手機鏡頭推進順利，在第三季進入出貨旺季，將對營收及獲利進行高度加值的效果。而大立光 2024 年 7 月營收重新站上 50 億元大關達 54 億元，月增 34.48%，年增 55%，也爲連續 12 個月營收年成長；2024 累計 1-7 月營收 277.33 億元，年增 33.1%；大立光在 8 月的出貨動能估將不遜於 7 月。