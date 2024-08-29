台美攜手2024 FIA Forum 期交所今年交易量可望再破3億口創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-29 17:05

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2024 年 FIA 臺灣衍生性商品市場發展研討會 (FIA Forum: Taipei 2024) 由臺灣期貨交易所 (期交所) 及美國期貨業協會 (FIA) 共同舉辦，今 (29) 日下午隆重登場，金管會副主委陳彥良及期交所董事長吳自心於開幕致詞，吳自心表示，臺灣期貨巿場穩步成長，去年已連續第 4 年突破 3 億口，今年交易量有望再創新高。

本次研討會與談人有臺灣、美國、德國、瑞士、英國、荷蘭、新加坡及香港等地交易所及業界專家，探討「推動臺灣衍生性商品市場創新與成長新動能」及「選擇權交易之未來」，共有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾 300 位業界人士踴躍參與，座無虛席。



金管會副主委陳彥良致詞指出，全球金融市場面臨地緣政治緊張及通膨壓力上升等諸多挑戰，期貨市場仍展現強大韌性，發揮風險管理及保障資產價值之功能。期交所積極掌握全球市場脈動，除臺指選擇權名列全球交易量前 10 大之股價指數選擇權契約，個股期貨交易量今年以來亦持續攀升，期許未來再接再厲，發展更多商品，提供市場參與者進行策略交易及管理投資組合風險管道。

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