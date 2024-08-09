唯一參展永續博覽會的航空業 長榮航推動淨零行動方案
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 10:03
2024 亞太永續博覽會熱鬧開展中，長榮航 (261-TW) 是唯一參展的航空公司，以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為展覽主軸，展出飛航節油策略和機上環保備品，藉此傳達長榮航空的永續願景與淨零行動方案。
長榮航在此次展覽中，除了採用多媒體播放 ESG 相關作為的影片，也以靜態方式介紹航空產業淨零碳排的目標、永續燃油、各機型單位座位和飛行距離油耗等知識。
此外，長榮航也展示小麥稈牙刷、evian 無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等多項機上用品。
長榮航為了傳遞永續理念，鼓勵民眾前來觀展，特別提供主辦單位 3 張亞洲不限航點經濟艙機票作為抽獎好禮，並在展位上舉辦趣味互動遊戲，提供各式紀念品。
長榮航積極推行各項節油措施，持續引進節能環保的波音 787 客機、推出 E-library 將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更規劃使用永續航空燃油 (SAF)，相較傳統航空燃油，可有效減少高達 80% 以上的生命週期二氧化碳排放。
此外，為協助企業客戶和貨運代理掌握範疇三中上下游運輸的溫室氣體排放資訊，長榮航推出「綠旅行」和「綠運輸」專案計劃，期望透過使用 SAF，共同達成減碳目標。
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