唯一參展永續博覽會的航空業 長榮航推動淨零行動方案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 10:03

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2024 亞太永續博覽會熱鬧開展中，長榮航 (261-TW) 是唯一參展的航空公司，以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為展覽主軸，展出飛航節油策略和機上環保備品，藉此傳達長榮航空的永續願景與淨零行動方案。

長榮航在此次展覽中，除了採用多媒體播放 ESG 相關作為的影片，也以靜態方式介紹航空產業淨零碳排的目標、永續燃油、各機型單位座位和飛行距離油耗等知識。

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此外，長榮航也展示小麥稈牙刷、evian 無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等多項機上用品。

長榮航為了傳遞永續理念，鼓勵民眾前來觀展，特別提供主辦單位 3 張亞洲不限航點經濟艙機票作為抽獎好禮，並在展位上舉辦趣味互動遊戲，提供各式紀念品。

長榮航積極推行各項節油措施，持續引進節能環保的波音 787 客機、推出 E-library 將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更規劃使用永續航空燃油 (SAF)，相較傳統航空燃油，可有效減少高達 80% 以上的生命週期二氧化碳排放。