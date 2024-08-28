長榮航三麗鷗「閨蜜機」首航 年底前還有2架登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-28 17:37

‌



長榮航今日特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty 閨蜜機 台北 - 芝加哥酷萌登場」首航儀式，由長榮航總經理孫嘉明邀請桃園機場公司董事長楊偉甫、台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，更有三位超人氣的神秘嘉賓 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場。

‌



長榮航空 Hello Kitty 閨蜜機。(鉅亨網記者王莞甯攝)

「閨蜜機」機身外觀是由波音 777 塗裝而成，除了超人氣 Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，客艙服務也融入彩繪機的元素，包括頭墊紙、餐具、拖鞋和最受小朋友歡迎的兒童餐等，全力讓旅客感受到 Hello Kitty 彩繪機的甜美氛圍。

孫嘉明表示，長榮航因應旅客期待，今年將再推出 3 架不同主題的彩繪機，以三麗鷗明星家族的魅力，勢必再掀起另一波關注熱潮。

長榮航與三麗鷗於 2005 年首度合作推出第一代的彩繪機，引發熱烈討論，接下來分別在 2011、 2017 年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，更獲得美國 Travel Weekly 的「旅遊界大賞」、美國專業旅遊雜誌 Global Traveler「卓越原創服務大獎」的榮耀。