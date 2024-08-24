亞洲首見 長榮航貨機採最新仿生薄膜AeroSHARK

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-24 10:57

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長榮航 (2618-TW) 宣布，使用漢莎技術公司 (Lufthansa Technik) 與德國化工業巨擘 BASF 共同開發的仿生薄膜 AeroSHARK，黏貼至波音 777F 貨機外層上，不僅可優化氣流減少阻力，並達到節油減碳的目的，此架貨機已開始於長榮航太進行相關工程，預計 9 月初可執行飛航任務，成為亞洲第一家引進此技術的航空公司。

長榮航說明，為朝向 2050 淨零碳排目標，積極尋求減少碳排的方法，此次在一架 777F 貨機試行施作 AeroSHARK 以提升燃油效率，未來將此拓展至 777F 全機隊；以 9 架 777F 貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少 2500 噸航空燃油，減少超過 7,800 噸碳排放量。

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而此架 777F 貨機黏貼 AeroSHARK 是由長榮航太施作，漢莎技術公司特別派遣工程師前來台灣技術交流，長榮航太原已具有機體塗裝和貼黏技術，加上此次施作 AeroSHARK 黏貼的經驗，將有助於未來在提供航機維修的同時，增加此服務項目。

漢莎技術公司 AeroSHARK 設計靈感源自於鯊魚皮的微觀肋骨結構，該薄膜約為 50 微米的微小肋片所組成，具有自清潔、抗附著和減阻效果的特性，可優化飛機表面相關區域空氣動力學的效能，目前已有瑞士航空、德國漢莎航空採用於波音 777 客、貨機隊。

長榮航為實踐對環境保護的承諾，於 2022 年簽署參與科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative,SBTi)，依規範設定減碳目標，並於 7 月正式審核通過，未來將定期追蹤減碳成果。