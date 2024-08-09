長榮航Q2獲利飛出新高 上半年大賺125億元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 19:08
長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益達 77.88 億元，年增 31.09%，創單季獲利新高紀錄，每股純益(EPS)1.44 元，累計上半年稅後純益 125.01 億元，年增 19.75%，EPS 2.31 元。
長榮航第二季合併營收 553.74 億元，年增 13.92%，營業毛利 136.1 億元，年增 20.52%，營業利益 100.68 億元，年增 29.7%，營業利益率 18.18%，年增 2.21 個百分點。
而長榮航上半年合併營收 1072.89 億元，年增 15.32%，營業毛利 240.21 億元，年增 17.09%，營業利益 167.23 億元，年增 19.15%，營業利益率 15.59%，年增 0.5 個百分點。
長榮航表示，上半年延續旅遊出行和商業交流需求熱絡，機動加密長程線班次、區域航線旺季換大機型，並開航高雄 - 香港、恢復桃園 - 松山愛媛，在高載客率、高票價下推升成長動能，客運營收達 110.9 億元，年增 17.9%。
而長榮航第二季貨運營收 128.39 億元，年增 41.2%，推升上半年貨收衝上 229.51 億元，年增 17.4%，反映中國電商、AI 出貨需求增加，以及海運塞港由海轉空的外溢效應，運量年增 15.4%，單位收益年增 1.8%。
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