長榮航Q2獲利飛出新高 上半年大賺125億元

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長榮航表示，上半年延續旅遊出行和商業交流需求熱絡，機動加密長程線班次、區域航線旺季換大機型，並開航高雄 - 香港、恢復桃園 - 松山愛媛，在高載客率、高票價下推升成長動能，客運營收達 110.9 億元，年增 17.9%。

而長榮航第二季貨運營收 128.39 億元，年增 41.2%，推升上半年貨收衝上 229.51 億元，年增 17.4%，反映中國電商、AI 出貨需求增加，以及海運塞港由海轉空的外溢效應，運量年增 15.4%，單位收益年增 1.8%。