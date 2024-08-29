豐田7月全球產量下降1% 連續6個月下滑

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-29 15:20

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日本汽車製造大廠豐田 (Toyota)29 日表示，受到中國與泰國產量下降的影響，7 月份全球產量連續 6 個月下滑，但降幅已較 6 月的二位數收斂。

豐田表示，7 月全球產量年減 1% 至 804,610 輛，中國和泰國的產量分別下降 6% 和 13%。

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颱風珊珊正侵襲日本各地，導致豐田在日本的 14 間工廠暫停生產，也讓本月的產量前景蒙上陰影。

另一方面，豐田表示，包含子公司大發汽車及日野汽車的全球銷量，7 月份成長 0.7%，達到 924,918 輛，這是連 5 個月下滑後首見成長，主因是歐洲與日本的需求強勁。

儘管印度在內的亞洲國家對運動休旅車 (SUV) 需求強勁，但在美國召回 Grand Highlander 和 Lexus TX 的事件，拖累 7 月銷售量。即便在中國製造的 Granvia 商旅車銷售量眼，仍面臨來自當地汽車製造商的激烈競爭，大多數全球汽車製造商皆有此困境。