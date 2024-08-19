燃油車掰了！傳豐田考慮全面發展油電混合車 放棄電動化

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 14:36

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《路透社》報導，由於價格昂貴、充電麻煩等因素，全球電動車需求走緩，加上競爭對手開始將資源重新轉向燃油車，豐田汽車可能會逐步淘汰內燃機汽車，轉而推出全部油電混合車款。

兩位豐田高管表示，在推出首款油電混合車 Prius 近 30 年後，該公司正著手將豐田、Lexus 大部分燃油車改裝成油電混合車，最終有望實現所有車型的「混動化」，而不是「電動化」。

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由於價格昂貴、充電麻煩等因素，導致電動車需求放緩，豐田的油電混合動力戰略旨在鞏固其在混動市場的主導地位。 豐田北美地區銷售暨行銷主管 David Christ 說，未來打算逐個車系評估全混動化是否合理，這些評估將在每次車款重新設計時進行。

這項評估包括 Lexus 以及美國最暢銷 SUV 車款 RAV4，後者的油電混合動力版已在當地佔據大約一半銷量。RAV4 將於 2026 年迎來換代升級。豐田已從 2025 年車款開始停止生產燃油動力的 Camry，Land Cruiser 跟 Sienna 小型貨車也已經只提供油電混合車款。

兩位熟悉豐田產品規劃討論的人士透露，豐田極可能在北美市場放棄油電車，但尚未作出最終決定。另兩位匿名知情人士也表示，許多油電混合車款還可能提供配備更大電池的插電式混合動力版本。

豐田在美國市場銷售的純電動車僅有 bZ4X，油電混合車款為 RAV4 和 Prius，同時還有氫燃料電池汽車 Mirai，其餘大多為油電混動車型。

知情人士表示，基於新平台和發動機的首款混合動力車很可能是插電式混合動力版的 Corolla，該車很可能後 2026 年先在中國上市，隔年才在美國上市。