Fed鳴槍降息日元仍軟軟的 關鍵是這個貨幣

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 15:57

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美國聯準會暗示即將降息，日元一度達到 1 美元兌 143 日元，隨後又回落，並未出現日元單邊走強的景象，分析師認為，可能是歐元削減了日元的升勢。

觀察匯市，8 月 23 日不僅日元兌美元升值，歐元兌美元也一度觸及 2023 年 7 月以來的最高水準。顯示市場關注鮑爾在央行年會的發言，而降息的預期讓美元獨自走弱。

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若是觀察貨幣政策環境，情況可能就有所不同。

在傑克森霍爾央行年會上，美國聯準會主席鮑爾預告 9 月開始降息，歐洲央行管理委員會數名官員也表態，支持歐洲央行繼 6 月首度降息後，9 月再度調降利率。

多數歐洲官員認為，歐元區通膨目前持續處於降溫軌道，同時歐洲經濟前景趨疲，特別是製造業景氣不振，基於這項情勢發展，將升高歐洲央行 9 月進一步降息的機率。

在美、歐轉向放寬貨幣政策之際，日本央行成為寬鬆時代的「逆行者」，在 8 月初的金融動盪之後，依舊重申當日本通膨符合預期時，將會起動升息。

當美、歐 9 月同時降息，日本不放棄進一步升息，匯率行情的格局或許並非美元獨自貶值，而是日元獨自升值。