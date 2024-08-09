豐田下修今年全球產量5% 4年來首度調降

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 13:53

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受到工廠停產影響，日本車廠豐田 (Toyota) 計畫將 2024 年的全球汽車生產計畫下調約 5%，從 1030 萬輛減少至 980 萬輛，這是豐田 4 年來首度全球產量低於前一年水平。

下調產量計劃有兩大因素。一是豐田因涉及安全數據造假、「型式指定」認證違規，導致多款車型停產。二是豐田在包括中國的亞洲市場銷售放緩，特別是中國 EV 市場除了比亞迪之外，來自小米、蔚來等新興勢力的威脅也很大。

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今年初豐田曾樂觀預期，全年全球產量有望創下歷史新高，然而，今年以來全球經濟環境惡化打擊車市需求，再加上日本車廠在中國始終打不過當地業者，導致下修產量預期。

日本媒體報導， 豐田近期已向主要零件供應商通報了這項生產下條計畫。該計畫的具體構成為：日本國內生產約 320 萬輛，海外生產約 660 萬輛。