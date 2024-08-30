投資多年未孵出火紅電玩 網易、騰訊傳將縮減日本投資
鉅亨網編輯林羿君 2024-08-30 11:30
中國電玩《黑神話：悟空》爆紅，讓在日本投資多年卻幾乎無產出熱門遊戲的中國遊戲商網易 (NTES-US)(09999-HK) 、騰訊 (00700-HK) 重新調整日本策略，以及縮減在日本的投資。
據悉，網易已將位於東京澀谷的 Ouka 工作室的員工裁減至只剩個位數，並預計將最後幾款遊戲推出後，就會關閉澀谷工作室。該工作室於 2020 年成立，當初大張旗鼓向當地遊戲開發商 CAPCOM 和 BANDAI NAMCO 挖角多位資深人才，但一直沒有繳出亮眼的成績。
騰訊也傳出已經取消了數項新遊戲的融資承諾，並重新考慮在中國的投資步伐和規模。
日本是全球第三大遊戲市場，自 2020 年以來，中國這兩大遊戲出版商試圖透過在日本進行一系列賭注，逃離中國國內市場的停滯，並希望孵化出新的娛樂巨作，然後帶回國內，但成果的不佳，最終恐以縮減投資與裁員收場。
消息人士指出，騰訊對日本開發商感到沮喪，因為彼此的野心不匹配。日本本土創作者擅長規模較小、風險較低的項目，但騰訊希望尋找足以全球推廣的支柱系列。消息人士透露，自去年年底以來，騰訊在提供資金時設立了更高的目標和期望。
伯恩斯坦分析師 Robin Zhu 表示，現在可能正好是騰訊和網易重新審視投資回報的時機。因為新冠疫情之後，全球電玩產業都面臨緊縮，許多大型開發商都在裁員及縮減支出。Robin Zhu 補充說，「日本開發商對於其知識產權 (IP) 的嚴格控制，有時是摩擦的來源。」
Robin Zhu 指出，騰訊和網易仍持續與日本的知名公司如 Capcom 和萬代南夢宮保持密切合作，且兩家公司都沒有計劃全面撤出日本市場。遊戲的成功往往難以預測，需要對開發進行長期承諾，這是娛樂產業普遍存在的問題。
騰訊聲明，仍然致力於其合作夥伴工作室並在日本發展業務，對於澀谷工作室將關閉的問題則不予置評。
網易發言人表示，在支持中國以外的工作室時，目標是為當地和全球玩家提供更好的遊戲體驗，從而制訂策略，所以「時常會做出必要的調整以反映市場狀況」。
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