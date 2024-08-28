因應颱風侵襲 豐田暫時關閉日本14家工廠

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 13:56

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日本氣象廳發布「颱風特別警報」，汽車製造大廠豐田 (Toyota) 宣布，將於 28 日晚間至 29 日上午暫停日本國內所有 14 家工廠的營運。

豐田指出，因應珊珊颱風逼近，將於 29 日上午決定是否重啟工廠營運。

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根據氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，由於珊珊行進速度十分緩慢，對日本由南到北多數地區的影響時間及範圍都將拉長及擴大。

珊珊可能會在 8 月 29 日轉向東北方移動，到 30 日上午前登陸九州地方，31 日可能會 2 次登陸四國地方，並在 9 月 1 日上午前 3 次登陸本州島，然後再一路北上縱貫日本列島，9 月 2 日上午的中心位置將位於關東地方北部。

日本富士新聞網報導，目前以「歷年最強等級」威力逼近九州地方的珊珊，預測將在 8 月 29 日後登陸。

受到珊珊影響，日本航空 28、29 日總計取消九州地方及羽田等機場起降的 178 班國內線與國際線航班。