大米限購、漲價、供應不足......日本鬧「米荒」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 11:21

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「沒想到在日本生活也會遇到大米短缺！」一位在東京的華人說。她回憶道，東京和大阪的超市似乎從 8 月 20 日之前就陸續出現了大米斷供的現象，北海道是最近才開始，大超市裡一袋大米也沒有。「我一開始懷疑是不是我看錯了貨架。」

另有大阪的華人表示，不是完全買不到大米，比如一些小超市每天仍會提供一些庫存，供周邊民眾購買，但價格不便宜。一袋 5 公斤的大米，漲到 3,200 日元，「至少漲了 20%，感覺價格就像坐火箭一樣」。

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據《第一財經》周三（28 日）報導，大米限購、漲價、供給不足的話題，近日頻頻登上日本社交平台熱搜。

日本最新公布的數據顯示，今年 7 月，大米價格較去年同期大漲 17.2%，寫下 20 年來最大漲幅。其中，越光米勁揚 15.6%，粳米上漲了 18.0%。

大米漲價，也波及了以大米為主要材料的飯糰、仙貝等食品，價格分別上漲了 5.7% 和 16.1%。與此同時，民眾餐桌上常見的咖喱飯，烹飪成本也創下歷史新高。

東京都一家壽司店老闆表示：「米店說他們也快撐不住了，要求我們漲價。過去 10 年米價都沒有上漲，如果進價不下降，我們可能不得不漲價。」

農林水產省前官員、佳能全球戰略研究所研究主任山下和仁認為，熱浪高溫和海外遊客激增，都不是日本「米荒」的根本原因。

他表示，即使每月有 300 萬海外觀光客停留日本一周，並像民眾一樣一日三餐都吃米飯，消費量也僅佔總消費量 0.5% 左右，影響很小。

天氣因素也是如此。他提出的數據顯示，2023 年日本稻米收成指數為 101，與平均年份大致相同。相比之下，1993 年「平成時代米騷亂」時該指數僅 74。

山下將此次「米荒」的根本原因，歸結為日本政府長期以來的「減反政策」，即對大米生產的調控。

「長期以來，大米一直是日本人的主食，日本大米的自給率幾乎是 100%。但隨著人口減少，以及消費習慣逐漸轉向麵包等主食，日本對大米的需求量減少。」山下說。

山下說道：「為了保證大米價格穩定，日本政府 50 多年來一直推行控制耕地面積的政策，向改種小麥、大豆等其他作物的稻農提供補貼。在這項政策的影響下，日本大米產量逐年減少，提高單位面積產量的稻米品種培育計畫也陷入停滯。因此，在政府嚴格調控下，一旦需求量稍有增加，比如海外遊客湧入，大米就會短缺。」