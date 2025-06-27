鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-27 06:00

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過去數月日本大米短缺，米價持續上漲，引發全球關注，如今隨著「米荒」出現緩解跡象，消費者終於喘了一口氣。

日本「米荒」出現緩解跡象，米價跌至逾3個月低點。（圖：Shutterstock）

日本農林水產省日前公布的數據顯示，截至 6 月 15 日當周，每袋 5 公斤大米的均價已跌至 3,920 日元（約合 27.03 美元），這是自 3 月 2 日當周以來，米價首次跌破 4,000 日元大關。

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這也是米價首次回落至日本首相石破茂設定的目標區間。石破茂 5 月下旬提出將 5 公斤大米的價格降至 3,000 日元至 4,000 日元區間。

2023 年收成不佳，以及遊客需求過大，日本米價在 2024 年下半年大幅上漲，今年上半年進一步加速上漲。

根據日本官方上周公布的數據，今年 5 月，大米價格較一年前飆漲 101.7%，寫下半個多世紀以來最大漲幅。日本 4 月份米價的增幅為 98.4%，3 月份為 92.1%。

如今日本大米短缺問題似乎有所緩解，背後原因包括政府投放大米儲備，以及零售商一直在出售從美國、韓國等國家進口的大米。