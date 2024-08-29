張又俠會蘇利文 要求美方停止美台軍事勾連 停止武裝台灣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 15:00

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中國國防部表示，中央軍委副主席張又俠周四（29 日）在北京會見美國總統國家安全事務助理蘇利文，要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣。

張又俠表示，去年 11 月中國國家主席習近平同美國總統拜登在舊金山會晤，今年 4 月兩國元首再次通話，為中美關係穩定、健康、可持續發展指明了方向。雙方要落實好兩國元首共識，推動「舊金山願景」轉為實景。

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張又俠說，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。

張又俠強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。