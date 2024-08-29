Fed官員再放鴿美元指數失守101大關！波斯提克：現在是採取行動降息的時候

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 08:39

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今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三 (28 日) 說，隨著通膨進一步走降且失業率上升幅度超出他的預期，現在可能是「採取行動」降息的時候了，但他希望在啟動寬鬆周期前先看到 9 月非農就業報告和兩份通膨報告證實經濟趨勢仍在持續。

波斯提克在喬治亞州史丹佛俱樂部和史丹佛大學亞特蘭大黑人校友會舉辦的活動上說：「通膨還有更大的下降空間，但聯準會 (Fed) 應等待更多數據出爐後再降息，寧願等待更久。我不希望我們陷入了降息，然後又被迫再次升息的境地，那將是一個非常糟糕的結果，因為這會削弱人們對聯準會的信心。」

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波斯提克認為，若是要在某一方面犯錯，他則希望是等待更久才降息，以確保不會讓市場出現震盪情形。

過去一年多來，Fed 一直將政策利率維持在 5.25% 到 5.5% 來抑制高通膨。

Fed 主席鮑爾上週在傑克森洞全球央行年會上表示，鑑於價格壓力已大幅緩解，勞動市場已經降溫，降低借貸成本的「時機已經到來」。

波斯提克在今年大部分時間裡曾預估，今年只需要降息一次，可能是在今年第四季，但最近幾週，他表示願意提前降息。

衡量美元相對於一籃子貨幣價值的美元指數也在波斯提克最新發言後，下跌逾 0.1%，失守 101 大關。