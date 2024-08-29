國內有效需求仍不足 蘋果、華為中國核心代理商淨利銳減90%！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 09:42

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截至 6 月底，天音控股經營現金流淨額約 1.6 億元，較一年前猛降 93.87%。

天音控股主營智慧終端銷售、電商、彩票、移動轉售四大業務。智慧終端銷售是該公司最大收入來源，往年佔營收的比率約 80%，今年上半年的比重是 72%，營收規模為 367 億元，年降 9.71%。

其次是電商業務，上半年佔營收的比率為 27%，這兩大業務的毛利率普遍僅有百分之二點多。而毛利率最高（58.96%）的彩票業務，上半年營收卻下滑 27.1% 至約 1.04 億元。

財報顯示，在智慧終端銷售方面，天音控股與華為、蘋果、三星深度合作，牢牢佔據智慧終端銷售市場頭部位置。

具體而言，天音控股是蘋果中國區核心代理商，負責 iPhone、iPad、Mac 等產品的市場銷售和分銷渠道管理，開設授權專區店 1,700 餘家，同時也是京東平台上蘋果品牌最大供應商。

天音控股還是三星中國區最大國代商之一，上半年為三星新增拓展管理門市 127 家，管理門市總數達到 2,195 家。

此外，天音控股開設超過 1,400 家華為授權店。

天音控股表示，當前外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，中國國內有效需求依然不足，仍需鞏固經濟回升基礎。公司業務布局遍布海內外，在此背景下，業務發展與營運也面臨更多挑戰。