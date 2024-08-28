〈財報〉理想汽車Q2淨利腰斬 Q3財測佳

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 19:51

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中國電動車製造商理想汽車周三 (28 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季銷量有所回升，但受降價策略影響讓獲利承壓，該季淨利腰斬、遠低華爾街分析師預期。不過該公司本季 (第三季) 電動車銷售預測優於分析預期、營收預測佳，穩住投資人信心。

截稿前，理想汽車 (LI-US) 美股 ADR 盤前小漲 0.85%，每股暫報 21.40 美元；理想汽車 (2015-HK) 香港股價收跌 3.45%，報每股 81.05 港元。

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展望未來，理想汽車預估第三季營收介在人民幣 394 億至 422 億元 (以下單位皆同)，年增率介在 13.7% 至 21.6%，分析師預期為 397 億元；第三季電動車交付量估 14.5 萬至 15.5 萬輛之間，年增 38% 至 47.5%，高於分析師預估的 13.7 萬輛。

根據財報，理想汽車第二季營收年增 10.6% 至 317 億元，高於分析師預估的 314.2 億元；第二季淨利年減 52.3% 至 11 億元，遠低分析師預期的 18.2 億元，按非一般會計準則 (Non-GAAP) 淨利為 15 億元，年減 44.9%。

值得注意的是，該公司第二季電動車銷售年增 8.4% 至 303.2 億元，高於分析師預期的 299.9 億元，主因是交付量增加，但部分被兩季不同產品組合及定價策略變化導致的平均售價降低所抵銷。

理想汽車第二季交付 108,581 輛電動車，低於分析師預估的 108,611，年增 25.5%。其中 7 月交付 5.1 萬輛車，比去年同期成長 49.4%，而截至 7/31，該公司累積總交付量為 873,345 輛，在中國新勢力品牌中排行第一。

該公司財務長李鐵在聲明表示，隨著理想 L6 的生產穩定，以及降低成本和提高效率的措施生效，預估利潤率和現金流將在今年下半年有所改善。他說：「我們致力於投資於技術和產品的進步，以推動穩定的業務增長，同時優化我們的成本結構。」

有分析指出，然而理想汽車首款售價超過 50 萬元的純電動多用途車自 3 月發布以來基本上失敗，這促使該公司降低了該車型的銷售目標並「專注於核心用戶」。