長榮航接回奧運選手 拚推動全民運動風氣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 12:58

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長榮航 (2618-TW) 繼昨 (6) 日 BR88 航班陪伴游泳健將王冠閎和柔道好手楊勇緯等中華隊奧運選手由巴黎抵台，今 (7) 日再接回世界球后戴資穎 (小戴)、奧運羽球男子雙打金牌二連霸的李洋、王齊麟，以及奧運男子定向飛靶射擊銅牌李孟遠等選手，大批人潮瞬間湧入。

班機一抵台，長榮航團隊高舉「我們 TEAM 我們挺」的布條和歡迎手舉牌，齊聲高喊「台灣之光，歡迎回家，長榮航空以您為榮」，讓選手們一下飛機就感受到滿滿的歡迎之意。

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長榮航指出，在同一班機上，還有中華隊羽球、射擊和射箭各領域的頂尖選手，機長和事務長也在該航班從巴黎起飛後，透過機上廣播感謝所有選手們的傑出表現。

機長完整廣播詞為，「在今天的航班上，有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包含羽球、射擊和射箭等項目，很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，您們都是台灣的驕傲」。

長榮航於此次奧運賽事期間推出巴黎航線限定專屬應景馬卡龍供旅客享用，而為表示對中華隊選手的禮遇，除了應援廣播，也特別為選手量身打造專屬報到櫃台，以及超額行李禮遇，並推出期間限定選手專屬應援行李標籤為選手加油。