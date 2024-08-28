外資賣超115億元 不搭「輝積」順風車 連6日賣超台積電2.25萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 17:20

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台股今 (28) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 爆量大漲貢獻指數 190 點的同時，大盤以 22370.66 點作收，大漲 185.66 點，成交值 3091.73 億元，集中市場三大法人合計賣超 90.47 億元。

台股電子股指標台積電今天出現大量買盤撐腰，台積電今天成交量放大到 3.1 萬張，成交值達 294 億元，或 2.34%，終場上漲 22 元，收盤價報 964 元，但外資今天續賣超台積電 697 張，爲對台積連續 6 個交易日的賣超，6 天合計賣超台積電 2.25 萬張。

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證券分析師黃漢成說，今天大量資金押注台積電及鴻海並造成指數大漲以對，但即將公布的輝達財報表現能否符合市場期望，目前仍是個問號，但可確定的是大筆資金對鴻海及台積電的快速押寶，形成對台股今天指數上下震盪逾 200 點，並非利多好事，而且是否對應今天的快進，形成明天的快出走勢，將加劇台股的震盪走勢。

8 月 28 日新台幣兌美元匯率以 31.950 元作收、貶值 0.2 分，成交金額 12.48 億美元。上午新台幣以 31.900 元開出，盤中最高 31.900 元，最低 31.995 元。

8 月 28 日集中市場外資賣超 115.46 億元，呈現連六賣；自營商翻多小買 0.57 億元；投信買超 24.42 億元；三大法人合計賣超 90.47 億元。在期貨方面，外資今天交易口數淨額爲多單 249 口，未平倉合約口數淨額爲 37243 口 。

8 月 28 日集中市場外資買超較多的個股爲，新光金、聯電、聯鈞、緯創、華航開發金、長榮、中華電、富邦金、東科 - KY；外資買超較多的個股爲，中信金、友達、台新金、遠東銀、正崴、世紀鋼、群創、南亞科、宏碁、台虹、建漢。

8 月 28 日集中市場投信買超較多的個股爲，華通、長榮航、世紀鋼、第一金、中信金、兆豐金、東陽、仁寶、東元、聯鈞，投信今天賣超較多的個股爲，永豐金、欣興、長虹、立積、冠德、鴻海、辛耘、台表科、新日興、南亞科。