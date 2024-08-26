〈台股盤後〉一隻猴子帶旺顯卡 尾盤台積電急拉收漲82點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 14:17

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台股今 (26) 日大盤一度搶攻季線，但受制於市場解套賣壓，雖然觀望氣氛略減，但是集中市場開高走低，終場小漲 82.07 點或 0.37%，以 22240.12 點作收，但 OTC 指數表現遜色，指數由紅翻黑，終場下跌 0.37%，市場專家指出，本波段台股受制於均線壓力， 雖有量能略放大助威，仍不敵沈重賣壓的出籠壓力。

台股電子股指標台積電 (2330-TW) 今天尾盤出現大量買盤撐腰，尾盤一口氣向上推升 5 檔以 950 元、上 漲 1 元或 0.11% 作收。

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在匯市方面 ，美國聯準會 (Fed) 明確釋出降息信號，今日在東京匯市早盤，美元指數創下近 13 個月新低，帶動台幣兌美元早盤強勁走升，盤中價一度升破 31.800 元整數關卡，並創下逾五個月盤中新低，中午則帶量升值 1.61 角，暫收 31.815 元。

資深證券分析師簡伯儀指出，大盤指數如想有效突破季線反壓，仍待更大能量來相助，才有機會助大盤持續走高。

台北股市今天早盤以 22250.49 點開出，最高 22449.45 點，最低 2264.53 點，終場小漲 82.07 點或 0.37%，以 22240.12 點作收，成交值 3464 億元，優於前一日的 3049 億元。大盤電子類股 上漲 0.07%，占大盤成交比重 61.49，營建類股上漲 0.21%，占大盤成交 比重 1.83%，金融股指數上漲 1.93%，占大盤成交比重 11.36%。

台股集中市場今天由權值股台積電以 950 元、小漲 1 元作收，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 2 元 或 1.11%，收盤報 182 元，聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元或 0.82%，收盤 1215 元，此外，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 10 元，0.33%，仍站上 3000 元大關，收盤價報 3040 元。

由於中國大陸國產遊戲大作「黑神話：悟空」，上市短短幾天，在遊戲平台 Steam 至少銷售 1000 萬套，全平台最多同時在線人數達 300 萬人，今天盤中微星 (2377-TW) 一度漲停，技嘉 (2376-TW) 收盤上漲，卡板類股表現強勢。