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〈台股開盤〉電金俱疲且受制均線反壓開高走低翻黑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 09:53

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〈台股開盤〉電金俱疲且受制均線反壓開高走低翻黑。(鉅亨網記者張欽發攝)

今 (28) 日台股集中市場以平高盤開出後，電子、金融相繼走疲，僅營建撑場，且受制季線反壓開高走低翻黑，市場專家指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，將出現震盪走勢。

台股集中市場加權股價指數 28 日以 22210.57 點開出，大盤電子、金融類股同步下跌，最高 22261.36 點，最低 22150.54 點，預估全場成交值急凍不到 3000 億元。


資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，看好因電競題材引導出板卡、散熱及電源管理 IC 等方面族群有趨熱走勢，目前大盤呈現類股輪動。

權值股台積電 (2330-TW) 開盤上漲到 942 元、鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 早盤表現平平，大立光 (3008-TW) 受惠蘋果新機上市題材上漲。

IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 下跌，景碩 (3189-TW) 上漲。

8 月 28 日早盤電子股指數上漲 0.14%，占大盤成交比重 65%，金融股下跌 0.56%，占大盤成交高達 3.33%、 營建股上漲 0.9%，占大盤成交值 2.6%。

 

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