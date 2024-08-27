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台股

〈台股盤後〉「積」弱不振 猴子概念股續稱大王 量縮收跌55點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 14:32

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〈台股盤後〉「積」弱不振 猴子概念股續稱大王 量縮收跌55點。(鉅亨網資料照)

台股今 (27) 日受美股下跌影響，指數開低後在盤下震盪，最低下探至 22,059 點，跌幅達 181 點，不過，在悟空概念股板卡、半導體設備強撐下，在低接買盤進場下，跌幅明顯收斂，終場收在 22,185 點，下跌 55.12 點，失守十日線，成交量較昨日縮小、僅剩 2,883 億元。

權值股普遍在盤下游走，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，守穩月線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅約 1% 內，國泰金 (2882-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅約 1-2%，壓抑整體大盤走勢。


今年市場焦點專注在半導體設備，G2C 聯盟成員包括志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 全數亮燈漲停，其他業者包括群翊 (6664-TW)、盟立 (2464-TW) 同樣漲停作收，整體族群走勢相當凌厲。

中國 3A 遊戲《黑神話：悟空》熱潮帶動顯示卡需求，板卡股延續昨天的強勢，青雲 (5386-TW)、承啟(2425-TW) 擕手拉出第 2 根漲停，麗臺 (2465-TW)、撼訊(6150-TW)、映泰(2399-TW) 漲幅都在 6% 以上。

至於昨日下跌的世芯 - KY(3661-TW)，則隨著外資仍偏多看，今日股價反彈，則接連站回五日線、十日線與季線。

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台股半導體設備台積電先進封裝

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台積電942-0.84%
映泰24.857.11%
世芯-KY26706.37%
盟立84.29.92%
群翊3439.94%
均華10609.50%
均豪1479.70%
志聖2499.93%
日月光投控147-0.68%
聯電54-2.00%
國泰金63.1-1.25%
聯發科1210-0.41%
鴻海180.5-0.82%
撼訊79.96.25%
麗臺1096.86%
承啟35.859.97%
青雲1009.89%
聯電 ADR8.6-2.27%
台積電169.07-1.29%
日月光投資控股9.63-2.83%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿14.44
加權指數法興(售) 槓桿5.62
日月光投控法興(購) 槓桿7.94
鴻海法興(購) 槓桿6.72
鴻海法興(購) 槓桿5.48

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