〈台股盤後〉「積」弱不振 猴子概念股續稱大王 量縮收跌55點

台股今 (27) 日受美股下跌影響，指數開低後在盤下震盪，最低下探至 22,059 點，跌幅達 181 點，不過，在悟空概念股板卡、半導體設備強撐下，在低接買盤進場下，跌幅明顯收斂，終場收在 22,185 點，下跌 55.12 點，失守十日線，成交量較昨日縮小、僅剩 2,883 億元。