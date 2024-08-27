〈台股盤後〉「積」弱不振 猴子概念股續稱大王 量縮收跌55點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 14:32
台股今 (27) 日受美股下跌影響，指數開低後在盤下震盪，最低下探至 22,059 點，跌幅達 181 點，不過，在悟空概念股板卡、半導體設備強撐下，在低接買盤進場下，跌幅明顯收斂，終場收在 22,185 點，下跌 55.12 點，失守十日線，成交量較昨日縮小、僅剩 2,883 億元。
權值股普遍在盤下游走，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，守穩月線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅約 1% 內，國泰金 (2882-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅約 1-2%，壓抑整體大盤走勢。
今年市場焦點專注在半導體設備，G2C 聯盟成員包括志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 全數亮燈漲停，其他業者包括群翊 (6664-TW)、盟立 (2464-TW) 同樣漲停作收，整體族群走勢相當凌厲。
中國 3A 遊戲《黑神話：悟空》熱潮帶動顯示卡需求，板卡股延續昨天的強勢，青雲 (5386-TW)、承啟(2425-TW) 擕手拉出第 2 根漲停，麗臺 (2465-TW)、撼訊(6150-TW)、映泰(2399-TW) 漲幅都在 6% 以上。
至於昨日下跌的世芯 - KY(3661-TW)，則隨著外資仍偏多看，今日股價反彈，則接連站回五日線、十日線與季線。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能指標上漲股
#均線指標上攻
#波段上揚股
#多頭吞噬
#長紅K線突破盤整
延伸閱讀
- 外資賣超台股51.億元 中信金6天遭賣近25萬張 新光金也遭反殺
- 〈台股盤前要聞〉中信金送件併新光金 遭外資6天賣超25萬張、房貸餘額衝破10.6兆續創高
- 〈台股開盤〉電金疲軟跌逾百點 受制季線反壓全日估量急凍
- 〈財報前瞻〉輝達Q2營收估增逾一倍 稍有閃失股價將受挫
上一篇
下一篇