〈中信金法說〉總座：有信心極大化合併新光金綜效 股利發放審慎樂觀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 19:27
中信金控 (2891-TW) 今 (28) 日召開第二季法說會，外界高度關注併購新光金控 (2888-TW) 一案，總經理高麗雪表示，雙方在金控、銀行、壽險、證券方面都將受益，有信心極大化合併綜效，並實現成果與新光股東們分享，不擔心股利發放能力受影響，抱持審慎樂觀的看法。
回顧中信金過去十年配發現金股利的狀況，配發率及現金殖利率平均分別為 51% 及 4.7%，在台灣金控的排名都是領先業界的，中信金今年上半年稅後純益較去年同期成長 29%，合理預期今年獲利有機會比去年更高。對於明年配發股利部分，中信金維持審慎樂觀的看法。
新光金今年上半年的稅後純益為 204 億元，全年獲利合理預期可望高於這個水準，因此，明年發放的股利應該也會相當不錯，此外，中信金是以低於淨值購買，同時也在法律規定內適度的舉債，並未增發太多的股票，總言之，有機會配到與中信相當的股利，應不會對我們明年配發股利的能力造成太大影響。
中信金無論在資產規模、獲利方面，穩居台灣金控業前三名，就目前的營運績效來看，預期未來每年的獲利也有機會可以超過 600 億元，中信金具有足夠的規模及財務實力來併購新光金。中信金總資產為 8.4 兆元，2023 年獲利 561 億元，都比新光金大，在金融整併上來講，以大併小是較為穩健的方式。
對於外界的擔憂，高麗雪說明，評估併購有很多種方案，除了看本身的價值外，進來之後會再評估其他經營綜效，包括保險、證券、銀行等子公司，我們有把握能夠實現綜效，再把成果拿出來分享給新光股東們。
高麗雪強調，必須先把第一階段金管會的核准函拿到，在送件申請的時候都有向主管機關報告全盤計畫，必須一步一步來。中信金獲利持續創新高，在現有營運下，還有很多獲利可以再提升，相信合併後經過一段時間調整，可以讓整體價值提高，對於股利發放能力還是滿審慎樂觀的。
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