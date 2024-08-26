外資賣超台股51.億元 中信金6天遭賣近25萬張 新光金也遭反殺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 18:54

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台股今 (26) 日大盤一度搶攻季線，但受制於市場解套賣壓，雖然觀望氣氛略減，但是集中市場開高走低，終場小漲 82.07 點或 0.37%，以 22240.12 點作收，成交值 3464 億元，較前一日的 3049 億元量增，三大法人合計賣超 53.15 億元，中信金 (2891-TW) 今天正式向正式向主管機關遞交投資新光金 (2888-TW) 股權計畫書，遭到外資賣超 32219 張，累計連續 6 個交易日賣超張數達 24 萬 8605 張。

在「新新併」兩大主角上，新光金 (2888-TW) 今天爆量 152 萬張上漲，但外資今天反手賣超新光金達 58626 張，但買超台新金 (2887-TW)29919 張。

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新台幣兌美元匯率 8 月 26 日以 31.817 元作收、升值 1.59 角，成交金額 14.15 億美元。

8 月 26 日集中市場外資賣超 51.5 億元；投信買超 27.64 億元；；自營商賣超 29.3 億元；三大法人合計賣超 53.15 億元。在期貨市場部分，外資今天交易口數淨額爲空單 1380 口，未平倉合約口數淨額爲 36989 口。

8 月 26 日集中市場外資買超較多的個股爲，台新金、國泰金、開發金、三商壽、富邦金、中石化、宏碁、彰銀、兆豐金、玉山金賣超較多的個股爲，新光金、中信金、友達、精英、群創、台積電、京元電子、大亞、毅嘉、聯鈞。

8 月 26 日集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、台虹、玉山金、聯電、國產、長榮航、漢翔、京元電子、亞泥、華碩；賣超較多的個股爲，永豐金、欣興、遠東新、辛耘、鴻海、華航、華通、全新、巨大、精成科。

8 月 26 日集中市場自營商買超較多的個股爲，台新金、中信金、群創、聯穎、富邦金、微星、TPK-KY、三商壽、仁寶；賣超較多的個股爲，新光金、聯電、友達、華邦電、長榮、廣達、華通、京元電 、永光、大同。