鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.17億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；BounceBit(BB)24小時漲幅12.2%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅27.4%；MBOX(MBOX)24小時跌幅8.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅7.23%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅70.1%；FOR(FOR)近一週漲幅50.4%；Auction(AUCTION)近一週漲幅32.2%。