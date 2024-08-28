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台股

〈台股盤後〉神山謢台股 押寶輝達海哥也相挺 收漲185點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 14:16

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〈台股盤後〉神山謢台股 押寶輝達海哥也相挺 大盤收漲185.66點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (28) 日大盤在權值股包括台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 爆量大漲貢獻指數 190 點的同時，大盤以 22370.66 點作收，大漲 185.66 點，成交值 3091.73 億元，市場專家則認為，在輝達即將公布財報之際，大筆資金的大力押寶動作，是引導今天台股亮麗收盤的主因，但明天這些短線買盤的賣壓不容忽視。

而證券分析師簡伯儀說，今天的台股權值股的大力表現，是否會帶動中小型股的資金住權值股移動，也是觀察重點，尤其是 OTC 指數表現超前於集中市場，已在 8 日前站上季線，是否因而造成獲利了結的賣壓，值得重視。


證券分析師黃漢成說，今天大量資金押注台積電及鴻海並造成指數大漲以對，但輝達的財報表現能否符合市場期望，目前是個問號，但可確定的是大筆資金對鴻海及台積電的快速押寶，形成對台股今天指數上下震盪逾 200 點，並非利多好事。

台股電子股指標台積電今天出現大量買盤撐腰，收盤上漲 22 元或 2.34%，收盤 964 元，鴻海收盤上漲 5 元 2.77%，收盤報 185.5 元，

8 月 28 日新台幣兌美元匯價中午暫收 31.956 元、貶值 2.6 分，成交金額 5.92 億美元。而亞股日股、韓股、新加坡及滬深指數，今天至午盤止都收黑。

台北股市今天早盤以 22210.57 點開出，最高 22370.66 點，最低 22108.86 點，上下震盪 261.8 點，大盤以 22370.66 點作收，大漲 185.66 點，成交值 3091.73 億元，成交值越超越昨日。今天大盤電子類股 上漲 1.34%，占大盤成交比重 67.09%。

台股 ABF 概念股今天表現上，欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 偏弱、景碩 (3189-TW) 以輝達概念股之姿表現強勢。

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台積電9642.34%
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景碩1132.73%
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