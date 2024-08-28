汎瑋科技Q3越南新廠啟用 9月下旬完成上櫃

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-28 16:26

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材料廠汎瑋科技 (6967-TW) 今 (28) 日表示，預計 9 月下旬完成上櫃。公司總經理李輝祥表示，今年第三季越南新廠啟用，加上馬來西亞子公司開始營運，有望為明年業績帶來成長動能。

汎瑋科技上櫃前實收資本額為 2.26 億元，現增 233.2 萬股後，上櫃後股本將達 2.49 億元。公司 2024 年上半年營收為 6.56 億元，毛利率 23%，稅後淨利 4,153 萬元，每股純益 1.84 元。

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李輝祥指出，公司主要產品分為八大類，包括導熱 / 散熱 / EMI、絕緣類、網紗及透氣膜類等，廣泛應用於手機、筆電、穿戴式裝置和電動車等領域。值得注意的是，汎瑋在工業電腦、電動車和伺服器等新興領域的營收占比，已從 2022 年的 0.18% 提升至 2024 年上半年的 5.46%。

董事長李家旺表示，公司採取客戶多角化策略，以降低單一客戶風險。目前已與多家國際電子代工廠及品牌業者建立合作關係。李家旺強調，汎瑋不追求大單客戶，而是致力於分散風險，這使公司在面對市場變化時更具彈性。

對於未來展望，李輝祥表示，公司目前接觸和開發中的案件較多，客戶給予的預估量也超過今年的水平。法人預估，汎瑋 2025 年營收有望實現雙位數成長，但具體數字仍需視市場情況而定。

汎瑋科技強調，將持續投入研發，目前已取得 54 項專利，另有 17 項正在申請中。公司未來將聚焦於工業電腦、電動車和 AI 應用等高附加價值領域，並積極拓展海外市場，以推動長期成長。