【債市觀察】國內各式債券漲幅、配息總整理，以00741B為例看債券市場

鉅亨研報 2024-08-28 12:11

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近期因非農就業報告疲弱引發美國經濟衰退疑慮，日本央行無預警升息引發投資人套利交易再現，海外風險因素升溫導致國際股市自高點回檔修正。 在全球股市居高思危之際，債券因固定收息特性使下檔風險相對有限，此時佈局債市將有助於降低股市下跌風險，建議投資人可適時分批佈局抵禦股市回檔，其中以非投資級公司債相對備受市場青睞。

全球股市居高思危，債券固定收息優勢現流

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在全球股市居高思危之際，債券因固定收息特性使下檔風險相對有限，此時佈局債市將有助於降低股市下跌風險，建議投資人可適時分批佈局抵禦股市回檔，其中以非投資級公司債相對備受市場青睞。

國內各式債券 ETF 年漲幅排行依序為 00710B 復華彭博非投等債 11.73%、00741B 富邦全球非投等債 11.07%、00727B 國泰 1-5Y 非投等債 10.89%、00790B 復華次順位金融債 10.80%、00791B 復華信用債 1-5 10.59%、00859B 群益 0-1 年美債 10.18%、00864B 中信美國公債 0-1 10.02%、00865B 國泰 US 短期公債 10.00%

二、債券無畏金融市場震盪，8 月債券 ETF 配息狀況整理

雖碰上金融市場動盪，然債券配息狀況仍然穩健，債券 ETF 當中每單位配息金額依序為 富邦全球非投等債 00741B 的 0.281 元、凱基美國非投等債 00945B 的 0.102 元、中信優息投資級債 00948B 的 0.055 元、群益 ESG 投等債 20+ 00937B 的 0.082 元、富邦全球投等債 00740B 的 0.189 元。

值得注意的是，8 月為「富邦全球非投資等級債（00741B）」首次啟動月配息機制，依據期前公告每單位預計配發金額為 0.281 元，居同業之冠。

三、以 00741B 為例看債市，今年來至 7 月底漲逾 11.07%

富邦全球非投等債 (00741B) 具備高殖利率與財務體質穩健的優勢，今年來截至 7 月底為止，基金績效報酬逾一成達 11.07% 表現亮眼，為「海外債券 ETF - 一般型債券 ETF」同類型 84 檔基金當中排名第 4… 觀看完整內容請至豐雲學堂