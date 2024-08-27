〈台股開盤〉電金疲軟跌逾百點 受制季線反壓全日估量急凍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 09:44

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美股費城半導體收盤大跌 2.15%，而今 (27) 日台股集中市場以平低盤開出，開盤下跌 61.12 點，集中市場加權股價指數以 22179.21 點開出，大盤電子、金融及營建等各類股同步下跌，預估全場成交值急凍不到 2500 億元，市場專家指出，大盤仍遭遇季線反壓，將出現季線前震盪走勢。

新台幣對美元匯價早盤報 31.878 元，貶值 6.1 分。

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資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，看好因電競題材引導出板卡、散熱及電源管理 IC 等方面族群趨熱，但目前大盤在季線的反壓仍偏重，以類股輪動前進。但 DRAM 爲短線題材。

台股權值股台積電 (2330-TW) 開盤下跌，最低跌到 942 元、鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 今開盤沒有表現，大立光 (3008-TW) 下跌但維持 3000 元整數關卡之上，營建類股走勢弱，大盤開盤下跌，集中市場加權股價指數以 22179.21 點開出，最低 22093.53 點，最高 22179.21 點，預估成交值 2409 億元。

8 月 27 日早盤電子股指數下跌 0.5%，占大盤成交比重 64.84%，金融股下跌 0.57%，占大盤成交高達 6.9%、 營建股上漲 04%，占大盤成交值 9.7%。

昨日台股成交值 3464 億元，較前一日的 3049 億元量增，三大法人合計賣超 53.15 億元，中信金 (2891-TW) 昨天正式向正式向主管機關遞交投資新光金 (2888-TW) 股權計畫書，遭到外資賣超 32219 張，累計連續 6 個交易日賣超張數達 24 萬 8605 張。

在「新新併」兩大主角上，新光金 (2888-TW) 昨爆量 152 萬張上漲，但外資昨天反手賣超新光金達 58626 張，但買超台新金 (2887-TW)29919 張。

美股方面，人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報發布前，市場謹慎以對、交投清淡，美股主指週一 (26 日) 普遍收黑，那斯達克指數週一收跌超 0.8%， 標準普爾 500 指數小跌約 0.3%，費半指數重挫 2.51%，惟道瓊異軍突起，寫下歷史新高紀錄。

聯準會 (Fed) 下月有望啟動降息循環，金融股在內的週期性板塊週一觸及 52 週高點，投資人預期這類股票可能會大幅受益降息而反彈。

收盤主要指數表現：美股道瓊指數上漲 65.44 點，或 0.16%，收 41,240.52 點。那斯達克指數下跌 152.03 點，或 0.85%，收 17,725.76 點。S&P 500 指數下跌 17.77 點，或 0.32%，收 5,616.84 點。費城半導體指數下跌 131.31 點，或 2.51%，收 5,097.35 點。NYSE FANG + 指數下跌 116.38 點，或 1.04%，收 11,120.41 點。費半成分股普遍收黑。輝達 (NVDA-US) 下跌 2.25% 輝達 (NVDA-US) 收低 2.25% 至每股 126.46 美元