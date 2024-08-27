〈房產〉台中豪宅交易觀望氣氛濃 成交量下滑逾4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 13:11

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近年台中房市火熱程度不言可喻，惟豪宅市場趨冷不少，房仲業者觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻 4000 萬元的交易件數，3 年來減少 44.3%，觀察台中最多豪宅議題的西屯、南屯等區域，卻不見賠售潮，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受《平均地權條例》修法等影響，豪宅買氣衝擊不少，惟短期買賣需負擔高額房地合一稅，賣方觀望氣氛濃厚，致使價格仍有支撐。

住商機構根據實價資料，統計台中市 4000 萬元以上住宅用華廈或住宅大樓交易，其中疫情後房市多頭的最高峰 2022 年時，上半年度全市有約 174 筆豪宅交易；不過，僅時隔 3 年，觀察 2024 年上半年台中市 4 千萬元以上豪宅交易案件下滑至 97 件，減幅高達 44.3%。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，惟市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，更加乏人問津。

不過，觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區卻異軍突起，2024 年上半年成交件數相較 2022 年同期，成長高達 73.3%，住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析，南屯區近年來重劃區議題濃厚，例如台中市地段最燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，還有近期新興 13 期重劃區等，都吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。

台中市雖說豪宅買氣低落，惟觀察實價上有成交 4000 萬元以上豪宅所在行政區，近年來區域賠售數量仍屬低檔，賴志昶分析，2016-2017 年房地合一稅正式上路，許多高總價住宅出現賠售，惟近二年打房一波接一波，觀察交易量體卻有影響，但仍不見賠售潮，主要原因有二，包括是賣方心態不同，不動產相比其他金融工具更為穩健，且能借貸較多金額，能保有更多槓桿空間。