〈房產〉交通利多齊發 宜蘭預售屋交易價3年飆漲達25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 11:35

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近幾年宜蘭的重大建設不斷傳出，吸引了建商爭先到此獵地推案，新建案的買氣持續升溫，房仲業者彙整實價登錄資料發現，今年上半年宜蘭預售屋交易件數高達 1,220 件，相較於 2022 年同期的 863 件，增加幅度超過 4 成，預售屋的平均成交單價也從 3 年前的每坪 22.8 萬元快速上漲到如今的每坪 28.6 萬元，房價漲幅達 25%。

中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，隨著交通建設的完善，相信未來會有更多外來人口湧入宜蘭，並帶動區域住宅需求的增加，後市發展相當值得期待。

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俞俊男指出，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，素來有「台北後花園」之稱，每逢節假日，觀光人潮絡繹不絕，但交通問題卻長期困擾著在地居民，近年來為了改善宜蘭塞車問題、加強聯外交通，政府推出了不少重點建設項目，包括：國道 5 號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等等。再加上新青安的催化，現在除了在地自住客群外，也有不少的大台北通勤族、退休族紛紛到宜蘭買房置產，使得區域房市交易量能快速成長。

俞俊男表示，宜蘭房市以宜蘭市、羅東鎮兩地的交易最為熱絡，兩地生活機能強，又有利多題材加持，前者有宜蘭科學園區和高鐵題材，後者是宜蘭的第二行政中心，目前這兩個區域也是建商推案量較大的熱區，區域新建案成交普遍都在 3 字頭上下，部分建案甚至已經達到 4 字頭。至於中古屋方面，由於中古屋受營建成本上漲的影響相對較小，房價更加平穩，目前仍普遍落在 2 字頭上下，CP 值高。

展望宜蘭房市，中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期低，目前房價仍在 2-3 字頭，加上宜蘭擁有臨近台北的地理優勢，從長線來看，隨著交通機能的持續完善，預計未來將會有愈來愈多的外縣市首購族，以及有退休需求、度假需求的購屋民眾到宜蘭置產，房市前景樂觀看待。不過，宜蘭高鐵站等交通建設目前尚未完全定案，待進度明朗後，對房市的助益效果會更顯著。