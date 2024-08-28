〈房產〉交通利多齊發 宜蘭預售屋交易價3年飆漲達25%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 11:35
近幾年宜蘭的重大建設不斷傳出，吸引了建商爭先到此獵地推案，新建案的買氣持續升溫，房仲業者彙整實價登錄資料發現，今年上半年宜蘭預售屋交易件數高達 1,220 件，相較於 2022 年同期的 863 件，增加幅度超過 4 成，預售屋的平均成交單價也從 3 年前的每坪 22.8 萬元快速上漲到如今的每坪 28.6 萬元，房價漲幅達 25%。
中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，隨著交通建設的完善，相信未來會有更多外來人口湧入宜蘭，並帶動區域住宅需求的增加，後市發展相當值得期待。
俞俊男指出，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，素來有「台北後花園」之稱，每逢節假日，觀光人潮絡繹不絕，但交通問題卻長期困擾著在地居民，近年來為了改善宜蘭塞車問題、加強聯外交通，政府推出了不少重點建設項目，包括：國道 5 號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等等。再加上新青安的催化，現在除了在地自住客群外，也有不少的大台北通勤族、退休族紛紛到宜蘭買房置產，使得區域房市交易量能快速成長。
俞俊男表示，宜蘭房市以宜蘭市、羅東鎮兩地的交易最為熱絡，兩地生活機能強，又有利多題材加持，前者有宜蘭科學園區和高鐵題材，後者是宜蘭的第二行政中心，目前這兩個區域也是建商推案量較大的熱區，區域新建案成交普遍都在 3 字頭上下，部分建案甚至已經達到 4 字頭。至於中古屋方面，由於中古屋受營建成本上漲的影響相對較小，房價更加平穩，目前仍普遍落在 2 字頭上下，CP 值高。
展望宜蘭房市，中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期低，目前房價仍在 2-3 字頭，加上宜蘭擁有臨近台北的地理優勢，從長線來看，隨著交通機能的持續完善，預計未來將會有愈來愈多的外縣市首購族，以及有退休需求、度假需求的購屋民眾到宜蘭置產，房市前景樂觀看待。不過，宜蘭高鐵站等交通建設目前尚未完全定案，待進度明朗後，對房市的助益效果會更顯著。
另外，俞俊男也提醒，目前最值得注意的是近幾日台灣央行針對銀行限貸令及新青安貸款違規案件，大動作約談國銀董事長，顯示央行對於房市過熱的干預，這不僅讓目前興建中的建案分戶貸款產生不確定性，也會影響正要進場看屋的消費意願，央行此舉是否會讓房市明顯降溫，仍需持續觀察。
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