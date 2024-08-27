〈房產〉錢荒 不僅國銀房貸餘額衝高 企業購置不動產授信也達5.2兆

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 17:51

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金管會公布 2024 年 7 月底國銀房貸餘額衝破 10 兆 6035 億元，較前月大增 1162 億元，年增率 10.84% 並寫下史上最大增幅，除了房貸餘額衝高外，根據聯徵中心統計顯示， 今年 4 月企業授信用途別為「購置不動產」的授信金額統計也高達 5.2 兆元。

市場專家指出，全台不動產市場對於資金需求龐大，銀行的踩煞車已經讓市場有些驚恐。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，全台超額儲蓄今年可能衝破 4 兆元，上半年市場還沒有資金吃緊的聲音，不過 6 月下旬開始風雲變色，市場不斷傳出資金吃緊的狀況，再加上央行出手要求銀行踩煞車，房市隨即出現降溫。

造成此一影響的原因除了短期內的房貸需求增加太快，現在許多房貸族都搭配寬限期使用，本金資金回收速度慢，案子蓋的時間變久，土建融回收時間拉長等等，許多因素都導致資金回收過慢，現在甚至傳聞開發商擔心未來資金動撥不順利，設法將尚未動撥的資金先申請下來。

2024 年 7 月底國銀房貸餘額衝破 10 兆 6035 億元，國銀的房貸餘額高達 10.6 兆元，月增 1162 億元，年增率 10.84%，增幅驚人，同時間根據聯徵中心的 4 月資料顯示， 企業「購置不動產」授信金額統計也高達 5.2 兆元，近年台商回流與擴廠投資，帶動國內經濟發展，也帶來資金需求，同時過去一年房市交易暢旺也讓房貸餘額快速增加，讓房市出現 20 年來罕見的錢荒。