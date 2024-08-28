日本央行副行長：當通膨走勢符合預期 升息是合理的

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 11:47

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日本央行副行長冰見野良三 (Ryozo Himino) 表示，只要通膨走勢符合該行的預期，日本央行就會升息，此番言論突顯出日本央行在月初金融動盪後，並未改變立場。

冰見野良三周三 (28 日) 在山梨縣向當地商界領袖發表講話時表示，日本央行的立場是研究市場展發和 7 月升息的影響，「如果對經濟活動和通膨前景的信心不斷增強，日本央行將調整貨幣寬鬆程度。」

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但冰見野良三表示，升息不會迫在眉睫。

冰見野良三的言論強化了日本央行的鷹派訊息，即再次升息仍在考慮之中，使日元在聯準會表示 9 月將降息的幾天後承壓。這位副行長的演講可能會支持許多日本央行觀察人士的預測，即明年 1 月份可能會再次升息。

這些言論與日本央行行長植田和男上週五在國會發表的內容相同，暗示該行不會急於在 9 月份的下一次政策會議上調升利率。