烏克蘭總統9月赴美 向拜登遞交「勝利計畫」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 14:00

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烏克蘭總統澤倫斯基周二（27 日）表示，烏克蘭在俄羅斯邊境州庫斯克的行動，是烏克蘭「勝利計畫」的起手式，9 月他將向美國總統拜登提出這項「勝利計畫」。

據《CNN》報導，澤倫斯基指出，他計劃 9 月前往美國，出席聯合國大會，他準備屆時與拜登見面。

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他強調，這項計畫能不能取得成功，很大程度上取決於美國。「這個計畫能不能成功，就看他（拜登）了。美方是否會提供我方計畫中的內容，我方是否可以自由使用該計畫中的內容。」他說道。

澤倫斯基說，他也會把這項計畫提交給副總統賀錦麗和前總統川普，因為烏方不知道誰會當選美國總統。

「這個計畫的主要目的，是迫使俄羅斯結束戰爭。我非常希望這對烏克蘭來說，是公平的。」澤倫斯基稱。

澤倫斯基表示，這項計畫包括幾個方面，包括庫斯克局勢、經濟問題，還有烏克蘭的安全地位。他說，不準備用領土妥協進行任何談判。

澤倫斯基說，這項計畫有四個階段，烏軍跨境攻打庫斯克是第一步，目前烏軍已經走完這一步了。

此外，澤倫斯基周二表示，俄羅斯急調 3 萬兵力，協助擊退烏軍對庫斯克地區的入侵。

據《彭博》報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周二與澤倫斯基共同召開記者會，瑟爾斯基說，莫斯科已經把 3 萬兵力調往庫斯克，這代表烏軍跨境襲擊取得了「一些戰果」。

不過，瑟爾斯基也提到，俄羅斯仍留下最有戰力的士兵，企圖在烏東頓內茨克州（Donetsk）推進，並試圖佔領波克洛夫斯克（Pokrovsk），此地是烏軍的重要後勤樞紐。