調查：57%經濟學家估日銀年底再升息 時機是12月

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 15:40

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路透社周三 (21 日) 公布一份調查指出，逾五成的經濟學家預測日本央行年底前將再次升息，而比較可能的時機點在 12 月。

此調查顯示，儘管美國聯準會等主要央行都朝降息邁進，但經濟學家仍普遍認為，日本央行仍會堅持將貨幣政策正常化。

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路透在 8 月 13 到 19 日調查 54 位經濟學家看法，其中 57%(31 位)的受訪者預估日本央行年底前將會進一步調高利率，預測中值為利率調升一碼 (25 個基點) 至 0.5%。

而預測年底會升息的經濟學家之中，有 22 位提供對於可能的升息時間，其中 14 位認為會發生在 12 月，8 位預料時間點落在 10 月。

伊藤忠經濟研究所首席經濟學家 Atsushi Takeda 表示，日前日本央行的政策利率極度寬鬆，只要預料可達到 2% 的通膨目標，當局將繼續調升利率至中性水準。

儘管日本央行副行長內田真一保證不會在市場不穩定的情況下升息，但經濟學家表示，日本央行的總體立場並未改變。