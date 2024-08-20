日本央行報告：就業市場結構變化帶來漲薪壓力

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 16:12

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日本央行周二 (20 日) 發布兩份研究報告指出，日本勞動人口減少導致就業市場發生結構性變化，進而加重企業提高薪資和服務價格的壓力。

這二份報告支持了日本央行的論點，即不斷擴大的通膨壓力，需要將提高利率應對。

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儘管日本自 2010 年代中期開始就陷入勞動力短缺的困境，但長期工人的薪資卻停滯不前，因為女性和老年工人透過從事低薪的兼職工作來填補勞動缺口。

日本央行在一份關於日本勞動市場的研究報告中表示，隨著女性和老年工人數量的減少、跳槽者的增加以及兼職工作工資的增加，促使公司提高長期工人的工資，這一趨勢正在發生變化。

該研究指出，「勞動力短缺正在引發公司工資設定的變化。額外勞動力的供應可能會逐漸縮小，這將為使薪資帶來上漲壓力。」

日本央行在另一篇關於日本服務業價格的研究報告中表示，這種薪資壓力正開始取代原物料成本，成為通膨的主要推動因素。還指出，隨著勞動成本持續增加，從英語課程、學費到按摩等服務的價格都在上漲。

報告指出，隨著調漲薪資的壓力加重，企業的定價正在改變，並支撐了自 90 年代末以來一直徘徊在零附近的服務業價格。