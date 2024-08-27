〈台新金法說〉新新併不排除調整換股比例 總座提五點聲明

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 16:44

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台新金 (2887-TW) 今 (27) 日舉行第二季法人說明會，新新併仍是市場關注焦點，對於中信金發起公開收購新光金，台新金如何因應？總經理林維俊提出五點聲明，透露未來有可能會調整換股比例，並認為若依照 2 年前送審的標準，金管會應會支持新新合意併購，以穩定金融市場及公共利益為考量。

新新併出現挑戰者，外界關切，金管會是否核准中信金公開收購新光金，林維俊認為，2022 年討論新新併時，是在新光金控董事長許澎時代，有一直洽談合意併購事宜，但並沒有獲得新光金控正面回覆，台新於當年 11 月提出公開收購方案，並與金管會討論，都非常遵循、禮貌性地向主管機關報告及溝通相關條件。

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林維俊進一步指出，台新金當初送件公開收購的架構與中信金如出一轍，幾乎一模一樣，只是差在價格，不過，金管會有提出一些質疑，認為股份作為對價會有波動，應採 100% 現金，有相當多的質疑，希望不要採部分現金、部分股票的公開收購方案，台新金 2 年前闖關被金管會拒絕，因此，「監理標準如果是一致的話，此次應該是不會通過中信金提出的方案」。

若台新金未來要提高換股比例，需要多久的時間？林維俊指出，8 月 22 日雙方董事會要過的程序，都必須全部重新來過，並變更換股比例，同時也要重開股東臨時會。

林維俊提出五大聲明重點如下：

一，關於新新併換股比例，林維俊表示，三家相關公司都是上市公司，每天股價都在波動，因此，出價數字是持續動態改變，很難認定誰的出價多少，也難以比較誰高出百分之多少，在持續變動下，台新金未來確實有可能會調整比例，會在適當時間做適當的調整規畫。

二，關於中信金公開收購新光金，林維俊說，合意併購是雙方進行很多專家評估，包括財務顧問、會計顧問，甚至是人力資源顧問，董事會決議程序後才完成，他認為應該要受到優先尊重，若容忍在最後階段，突然跑出敵意併購來進行干擾，甚至破局，那麼以後市場就沒有合意併購的空間，市場就只剩下敵意併購一途，有違金管會一再宣示合意併購的初衷。

林維俊進一步指出，開放敵意併購的規範，原意並非打壓合意併購，這對金融整併沒有好處，過去 20 年來，受到一次金改、二次金改的爭議影響，金融業併購活動不振，導致金融業經營規模擴大及國際化能力受限，金管會才在 2018 年將敵意收購門檻從 51% 降至 10%，相信立法本意仍以合意併購為優先，絕非用敵意併購去驅趕、壓制合意併購。

三，若金管會以開放公平競爭理由，來同意敵意併購或干擾合意併購，等於政策上用敵意併購驅逐合意併購，也將造成本質上不公平，因為敵意併購不僅可任意加價，且第一次只要收購 10% 就可達到阻撓目的，無視合意併購雙方開大門走大路所努力的結果，程序正義是有待商榷。

四，金管會若同時開放合意併購與敵意併購並行，敵意併購方取得的股份，後續轉換為合併後新公司的股份，是否可以藉此干擾新合併公司的決策，甚至讓其啟動對合併後新公司發動第二波敵意併購，不僅耗損金融業資源、衍生亂象，也會對金管會監理執政造成困擾的問題。