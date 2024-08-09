保瑞兩大事業持續成長 7月營收年增逾6成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 12:29

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保瑞 (6472-TW) 受惠旗下兩大事業 7 月營收皆有成長，包含全球 CDMO 業務以及全球銷售業務皆有亮眼表現，帶動 7 月營收達 17.2 億元，年月雙增，其中年增更超過 6 成，單月營收寫下 17 個以來新高。

保瑞 7 月營收 17.2 億元，月增 1.4%，年增 61.2%；累計今年 1 至 7 月營收 96 億元，年增 6.9%。

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保瑞提到，7 月 1 日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送，全數移轉至 USL 在明尼蘇達自有物流中心，代表著第一個整合里程碑如期達標且已順利出貨，大幅提升物流管理的品質與效率。