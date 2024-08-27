貿協將率團參加烏克蘭重建展 同步拜會波蘭相關企業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-27 20:48

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外貿協會宣布，將於 11 月 10 日至 17 日辦理「烏克蘭重建合作訪問團」，已開始徵集臺灣業者赴波蘭華沙，於烏克蘭重建展 (Rebuild Ukraine International Exhibition and Conference) 設立展位，並拜會波蘭相關企業，建立國際人脈開發合作機會。

烏克蘭發電廠在戰爭中遭受嚴重破壞，對能源建設的需求殷切，由於其土地面積廣闊，適合發展太陽能及風力發電等再生能源，有機會藉此重建迎頭趕上國際永續發展趨勢。此外，戰爭中眾多受損的公部門與住宅亟待興建，因此本屆「烏克蘭重建展」聚焦在營建及能源產業。

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而在戰爭發生後，波蘭扮演了歐洲協助烏克蘭重建的重要角色，除了捐贈物品、提供資金及安置難民等協助，波蘭並協助烏克蘭符合歐盟之規範及理念，以獲得歐盟長期支持。

因此，「烏克蘭重建展」訂於波蘭華沙辦理，以國家名義參展的單位包含挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、瑞士、德、英、法、奧、捷、義、土等國，美國數個州也有參展，表達各國及其企業對烏克蘭重建的支持。

「烏克蘭重建展」參展企業包含烏克蘭最大私人能源公司 DTEK、再生能源總承包商 SPP Development Ukraine、國家核電公司 ENERGOATOM 等。其他國家的參展企業包含眾多國際級大廠。

貿協表示，本團亦提供 OMO 選項，無法親自出席的業者可提供產品型錄及影片，由外貿協會人員於展場推廣，本活動邀請建築、工程、能源、水資源、安全科技、基礎建設相關企業報名參加。