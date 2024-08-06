保瑞旗下USL第三個學名藥在美上市 營運再添動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 11:12

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保瑞 (6472-TW) 今 (6) 日宣布，旗下美國業務銷售平台 USL 第三個品牌學名藥 TORPENZ(everolimus)錠劑正式在美上市，也是 USL 在今年 4 月加入保瑞後，依原定時程目標上市的第一個品牌學名藥品項，為保瑞全球銷售業務再添成長動能。

保瑞說明，TORPENZ(everolimus) 錠劑是一種口服 mTOR 抑制劑，用於患有結節性硬化症 (TSC) 的患者，屬於罕見疾病用藥。USL 的 TORPENZ(everolimus) 錠劑適用於不需要立即手術的成人腎血管平滑肌脂肪瘤和結節性硬化症患者，或用於需要介入治療，但不能根治性切除的室管膜下巨大細胞星狀細胞瘤 (SEGA) 的 1 歲及以上兒童與成人。

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董事長盛保熙表示， USL 針對特殊罕病所建立的品牌學名藥品項組合與支持承諾計劃的持續延伸，將為保瑞整體的全球市場銷售業務奠定市場區隔的競爭優勢，並能有效分散營收過於集中單一品項以及一般學名藥的競價風險。