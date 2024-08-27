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鉅亨速報

盤後速報 - 磐亞(4707)次交易(28)日除權息0.9元，參考價15.77元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


磐亞(4707-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.65元，合計股利0.9元。

首日參考價為15.77元，相較今日收盤價17.05元，權息值合計為1.28元，股息殖利率1.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 17.05 0.25 1.47% 0.65
2023/08/30 13.35 0.15 1.12% 0.75
2022/08/30 13.3 0.15 1.13% 0.75
2021/10/27 13.65 0.15 1.1% 0.85
2020/08/27 11.45 0.15 1.31% 0.55

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