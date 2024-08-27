盤後速報 - 磐亞(4707)次交易(28)日除權息0.9元，參考價15.77元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
磐亞(4707-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.65元，合計股利0.9元。
首日參考價為15.77元，相較今日收盤價17.05元，權息值合計為1.28元，股息殖利率1.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|17.05
|0.25
|1.47%
|0.65
|2023/08/30
|13.35
|0.15
|1.12%
|0.75
|2022/08/30
|13.3
|0.15
|1.13%
|0.75
|2021/10/27
|13.65
|0.15
|1.1%
|0.85
|2020/08/27
|11.45
|0.15
|1.31%
|0.55
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