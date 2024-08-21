盤後速報 - 磐亞(4707)下週(8月28日)除權息0.9元，預估參考價15.26元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
磐亞(4707-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.65元，合計股利0.9元。
以今日(8月21日)收盤價16.50元計算，預估參考價為15.26元，權息值合計為1.24元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
磐亞(4707-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為非離子界面活性劑。近5日股價上漲3.83%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|16.50
|0.25
|1.52%
|0.65
|2023/08/30
|13.35
|0.15
|1.12%
|0.75
|2022/08/30
|13.3
|0.15
|1.13%
|0.75
|2021/10/27
|13.65
|0.15
|1.1%
|0.85
|2020/08/27
|11.45
|0.15
|1.31%
|0.55
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