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鉅亨速報

盤後速報 - 磐亞(4707)下週(8月28日)除權息0.9元，預估參考價15.26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


磐亞(4707-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.65元，合計股利0.9元。

以今日(8月21日)收盤價16.50元計算，預估參考價為15.26元，權息值合計為1.24元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

磐亞(4707-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為非離子界面活性劑。近5日股價上漲3.83%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 16.50 0.25 1.52% 0.65
2023/08/30 13.35 0.15 1.12% 0.75
2022/08/30 13.3 0.15 1.13% 0.75
2021/10/27 13.65 0.15 1.1% 0.85
2020/08/27 11.45 0.15 1.31% 0.55

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