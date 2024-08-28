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鉅亨速報

盤後速報 - IKKA-KY(2250)下週(9月4日)除息3.19元，預估參考價95.21元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


IKKA-KY(2250-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.19元。

以今日(8月28日)收盤價98.40元計算，預估參考價為95.21元，息值合計為3.19元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

IKKA-KY(2250-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零部件製造及銷售。衛浴設備零部件製造及銷售。事務機器零部件製造及銷售。近5日股價下跌1.19%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 98.40 3.1871 3.24% 0.0
2023/08/30 70.1 2.99044 4.27% 0.0
2022/07/28 84.3 3.2222 3.82% 0.0
2021/08/05 168.0 3.0 1.79% 0.0

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集中市場加權指數22370.660.84%
IKKA-KY98.4-0.91%

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加權指數法興(購) 槓桿12.01
加權指數法興(售) 槓桿5.32

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