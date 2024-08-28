盤後速報 - IKKA-KY(2250)下週(9月4日)除息3.19元，預估參考價95.21元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
IKKA-KY(2250-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.19元。
以今日(8月28日)收盤價98.40元計算，預估參考價為95.21元，息值合計為3.19元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
IKKA-KY(2250-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零部件製造及銷售。衛浴設備零部件製造及銷售。事務機器零部件製造及銷售。近5日股價下跌1.19%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|98.40
|3.1871
|3.24%
|0.0
|2023/08/30
|70.1
|2.99044
|4.27%
|0.0
|2022/07/28
|84.3
|3.2222
|3.82%
|0.0
|2021/08/05
|168.0
|3.0
|1.79%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - IKKA-KY(2250)急拉4.72%報121.5元，成交462張
- 盤中速報 - IKKA-KY(2250)急跌-4.51%報117.0元，成交655張
- IKKA-KY上半年獲利年增逾4.7倍 EPS 3.3元
- 盤中速報 - IKKA-KY(2250)大漲7.37%，報102元
上一篇
下一篇