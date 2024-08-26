盤後速報 - 裕融(9941)次交易(27)日除息6.1元，參考價144.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
裕融(9941-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。
首日參考價為144.4元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為6.1元，股息殖利率4.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|150.50
|6.1
|4.05%
|0.0
|2023/07/25
|212.5
|5.6
|2.64%
|1.0
|2022/07/26
|214.0
|5.5
|2.57%
|1.7
|2021/08/24
|181.5
|4.7
|2.59%
|1.5
|2020/08/25
|113.5
|4.5
|3.96%
|1.0
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