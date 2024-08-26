search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 裕融(9941)次交易(27)日除息6.1元，參考價144.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06


裕融(9941-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。

首日參考價為144.4元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為6.1元，股息殖利率4.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 150.50 6.1 4.05% 0.0
2023/07/25 212.5 5.6 2.64% 1.0
2022/07/26 214.0 5.5 2.57% 1.7
2021/08/24 181.5 4.7 2.59% 1.5
2020/08/25 113.5 4.5 3.96% 1.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
裕融150.51.69%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

中強短弱
裕融

69.23%

勝率

延伸閱讀


Empty