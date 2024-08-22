盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.63%，總成交額0.95億
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19
台股今日化學工業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.63%，總成交額0.95億元，大盤占比1.45%。
該產業上漲家數6、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股磐亞(4707-TW)22日09:19股價上漲0.65元，報17.15元，漲幅3.94%。
化學股價指數近5日上漲1.85%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.85%
|+3.13%
|近一月
|-4.26%
|-1.2%
|近三月
|-0.73%
|+6.81%
|近六月
|+8.23%
|+9.35%
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