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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.63%，總成交額0.95億

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19


台股今日化學工業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.63%，總成交額0.95億元，大盤占比1.45%。

該產業上漲家數6、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股磐亞(4707-TW)22日09:19股價上漲0.65元，報17.15元，漲幅3.94%。

化學股價指數近5日上漲1.85%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.85% +3.13%
近一月 -4.26% -1.2%
近三月 -0.73% +6.81%
近六月 +8.23% +9.35%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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