〈房產〉房貸餘額衝破10.6兆續創高 增速更寫18年來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 18:44

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台灣央行今 (26) 日公布 7 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 10 兆 6569 億元、3 兆 3933 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率 10.82%，較上月續增 0.61 個百分點，更創下 2006 月 6 月以來最大增速，而土建融餘額年增 3.36%，較上月也轉為增加 0.21 個百分點，但僅是 4 個月來相對高點，持續反映近年營建成本高漲，建商推案速度減緩。

央行日前公布，7 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承作購屋貸款利率為 2.187%，達 2009 年 1 月以來新高，購屋貸款為 1217.39 億元，更創歷史新高，並已連 3 個月破千億元，新青安貸款占 38.2%。

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央行認為，當前房市是價量齊揚，而央行的政策目標是有序降溫。

房仲業者指出，六都 7 月建物買賣移轉量月增逾 10%，主要是因台股在 7 月初創下歷史新高紀錄，進而房市交易熱度延續，加上部分縣市新屋交屋潮挹注。