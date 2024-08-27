房貸拉警報 搶錢還要搶房 全台一手房待售率最低地區在這裏

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 10:47

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根據市調機構統計六都、新竹縣市新案銷售狀況，在待售率前十低區域中，最低的新竹縣竹北市總銷戶數逾 3000 戶，卻僅有 600 戶待售量，待售率為 17%，換算下來平均每 10 戶一手房裡只有不到 2 戶待出售，加上近期出現可能限貸，未來民眾想在這些地區購置新房，除了貸款競爭之外，還可能有選擇的受限。

市場專家分析，近期購買預售屋的民眾，由於申辦房貸最快也要 4-5 年後，短期內受銀行錢荒波及影響應該不大；只是在前幾年就買進，目前已進入交屋階段並等待撥款，若是建商沒有配合銀行承做分戶貸款，恐怕也難逃影響。

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數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，待售量反映一地賣壓高低，以這幾年房市之熱，即便建商卯起來獵地及蓋房，仍無法滿足市場胃口，部分區域更苦於素地稀少，推案量能下降，如今又碰上房貸拉警報，可預期未來「缺錢、缺房、缺土地」的情形將更加嚴峻。

以新竹縣竹北市來看，賣壓會如此低，關鍵就在於當前縣治、高鐵等精華區域內，不是地主惜售使業者無地可買，就是建商轉向外圍開發，導致整體推案進入真空期，現在即便當地民眾口袋深，還不一定有機會能買到新房。



台中市這次表現不俗，以亞軍西屯區來說，新案單價已高達 6 字頭，但由於建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內，30 坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。此外，榜上唯一房價在 2 字頭的梧棲區，在大量投資客、首購族湧進追捧，加速線上個案去化，成功搶占一席之地。

新北市上榜兩區板橋及淡水供給雙雙破萬戶，待售率卻低，主因還是在於雙北源源不絕的購屋客支撐所致，如板橋挾著蛋黃區優勢，即便均價已達 7 字頭，每每有新案公開時買方仍是絡繹不絕。此外，供給高達 1.5 萬戶的淡水，主要是來自於前幾年大型造鎮案所致，不過近期在房價優勢且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。

排名第六的桃園八德區待售水位也低落，畢竟當地因距離關係雙北客比例有限，且購屋以在地人為大宗，關注度相對有限；但近期隨著周邊桃園區、中壢區房價高漲，在比價效應下不少首購族選擇以時間換取空間，目前重劃區內 2、3 房等自住型產品已有供不應求現象，估計將持續推升價格走高。

最後兩名則由高雄拿下，排名第九的楠梓區自搭上台積電列車後，瞬間躍居為全台房市明星，當前除了建商積極插旗獵地，四面八方的投資客大軍更成為當地建案的「票房保證」；另外三民區則是機能成熟的蛋黃區，長期以來買氣穩定，這幾年歷經房市多頭洗禮，新案已有供不應求的跡象出現。